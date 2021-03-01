Назван состав сборной России по биатлону на чешский этап КМ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на восьмой этап Кубка мира, который пройдет в чешском Нове-Место.

Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, в заявку мужской команды, в частности, включен Кирилл Стрельцов.

Таким образом на этом этапе за сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кирилл Стрельцов и Карим Халили, а также Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Евгения Павлова.

Этап пройдет с 4 по 7 марта.

В мужском общем зачете текущего сезона лучшим из россиян является Александр Логинов (16-е место). Среди женщин лучшая Светлана Миронова (17).