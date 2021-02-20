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Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону

Это - первая медаль, завоеванная россиянами в рамках чемпионата

Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону
Российский биатлонист Эдуард Латыпов
Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России стали заняли третье место в мужской эстафете, прошедшей в субботу на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Российская команда, в составе которой выступили Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, допустила пять неточных выстрелов и отстала от выигравшей Норвегии на 50,9 секунды.

Норвегия преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 27,4 секунды и допустила восемь промахов.

Серебро завоевали шведы (отставание 33,1; 7 промахов).

Бронза в мужской эстафете стала первым подиумом для России на чемпионате мира в Словении.

ЧМ проходит с 10 февраля и завершится в воскресенье.

биатлон

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