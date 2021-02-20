Мужская сборная России завоевала бронзу в эстафете на ЧМ по биатлону
Это - первая медаль, завоеванная россиянами в рамках чемпионата
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонисты сборной России стали заняли третье место в мужской эстафете, прошедшей в субботу на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Российская команда, в составе которой выступили Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, допустила пять неточных выстрелов и отстала от выигравшей Норвегии на 50,9 секунды.
Норвегия преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 27,4 секунды и допустила восемь промахов.
Серебро завоевали шведы (отставание 33,1; 7 промахов).
Бронза в мужской эстафете стала первым подиумом для России на чемпионате мира в Словении.
ЧМ проходит с 10 февраля и завершится в воскресенье.