Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:07

Олега Романцева перевели из реанимации в обычную палату

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев, перенесший операцию на сердце, покинул реанимационное отделение больницы и теперь находится в палате.

СпортБывший главный тренер "Спартака" Романцев госпитализирован с инфарктомЧитать подробнее

"Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Все это радует!" – написал в твиттере бывший пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг, добавив при этом, что с телефонными звонками, в том числе – с пожеланиями выздоровления, Романцева пока "лучше не беспокоить".

2 марта сообщалось, что Романцев госпитализирован в Москве с инфарктом.

Романцеву 67 лет. В качестве футболиста выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В 1989 году возглавил "Спартак" в качестве тренера и небольшим перерывом (с 1995 по 1997 год) тренировал москвичей до 2003 года.

В качестве главного тренера "Спартака" Романцев восемь раз становился чемпионом России, один раз - чемпионом СССР (в 1989 году). При Романцеве "Спартак" выигрывал Кубок СССР (сезон-1991/92), Кубок России (трижды) и Кубок стран СНГ (девять раз).

футбол Олег Романцев

Новости по теме

Новости

Рудковская нашла позитив в уходе Косторной от Плющенко к Тутберидзе

Команда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флага

Команда "Формулы-1" Haas представила болид в цветах российского флага

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить аутсайдера Серии А

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить аутсайдера Серии А

ЦСКА победил "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Спартак" в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина

Фигуристка Косторная захотела вернуться от Плющенко к Тутберидзе

Фигуристка Косторная захотела вернуться от Плющенко к Тутберидзе

ЦСКА сыграет с "Арсеналом" в четвертьфинале Кубка России по футболу

Завершившую карьеру фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Завершившую карьеру фигуристку Сотскову дисквалифицировали на 10 лет

Умер спортивный комментатор Юрий Розанов

Первую российскую штангистку-чемпионку ОИ дисквалифицировали за допинг

Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine

Квят стал резервным пилотом команды "Формулы-1" Alpine
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');