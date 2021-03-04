Олега Романцева перевели из реанимации в обычную палату

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Романцев, перенесший операцию на сердце, покинул реанимационное отделение больницы и теперь находится в палате.

"Сегодня в полдень Олега Ивановича перевели из реанимации в палату. Голос относительно бодрый. Все это радует!" – написал в твиттере бывший пресс-атташе "Спартака" Леонид Трахтенберг, добавив при этом, что с телефонными звонками, в том числе – с пожеланиями выздоровления, Романцева пока "лучше не беспокоить".

2 марта сообщалось, что Романцев госпитализирован в Москве с инфарктом.

Романцеву 67 лет. В качестве футболиста выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В 1989 году возглавил "Спартак" в качестве тренера и небольшим перерывом (с 1995 по 1997 год) тренировал москвичей до 2003 года.

В качестве главного тренера "Спартака" Романцев восемь раз становился чемпионом России, один раз - чемпионом СССР (в 1989 году). При Романцеве "Спартак" выигрывал Кубок СССР (сезон-1991/92), Кубок России (трижды) и Кубок стран СНГ (девять раз).