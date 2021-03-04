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Сборная России по лыжам завоевала серебро в женской эстафете на ЧМ

Сборная России по лыжам завоевала серебро в женской эстафете на ЧМ
Лыжницы Наталья Непряева (слева) и Татьяна Сорина
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Женская сборная России финишировала второй в эстафете 4х5 км на проходящем в немецком Оберстдорфе чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Российская команда, в составе которой выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Наталья Непряева, преодолела дистанцию за 54 минуты 9,8 секунды.

Золото в гонке завоевала Норвегия, опередившая россиянок на 26,6 секунды.

Третьей стала команда Финляндии, уступившая Норвегии 46,2 секунды.

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

лыжные гонки

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