СКА во второй раз победил минское "Динамо" в 1/8 финала Кубка Гагарина

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА добились второй подряд победы в серии 1/8 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против минского "Динамо".

Результат встречи, прошедшей в Петербурге, - 6:4 (4:2, 0:0, 2:2) в пользу СКА.

В составе СКА голы провели Йоонас Кемппайнен (2-я минута), Егор Кетов (11, 19), Иван Морозов (15), Антон Бурдасов (54), Василий Подколзин (59, в пустые ворота).

Авторами голов в составе "Динамо" стали Шейн Принс (16), Брэндон Козун (18), Илья Усов (46), Бреннан Менелл (53).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА.

В другом матче игрового вечера череповецкая "Северсталь" в Москве обыграла местное "Динамо" – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

За "Северсталь" шайбы забросили Никита Гуслистов (16), Александр Петунин (31), Шон Лалонд (36), Йоонас Няттинен (36), за "Динамо" – Вадим Шипачев (25) и Дмитрий Кагарлицкий (40).

Счет в серии сравнялся – 1-1.

Омский "Авангард" выиграл второй матч у екатеринбургского "Автомобилиста" и повел в серии – 2-0. Результат прошедшей в Балашихе встречи, где "Авангард" в последнее время проводит домашние матчи, - 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) в пользу хозяев.

За "Авангард" шайбы забросили Павел Дедунов (9), Кирилл Семенов (15), Сергей Толчинский (44) и Илья Ковальчук (46). За "Автомобилист" – Вячеслав Литовченко (9), Павел Куликов (29), Георгий Белоусов (32).

Как сообщалось, по ходу третьего периода линейный арбитр Юрий Иванов потерял сознание , ему оказали первую помощь и увезли со льда на носилках.

Кроме того, астанинский "Барыс" сравнял счет в серии с магнитогорским "Металлургом" – 1-1.

Вторая игра в Магнитогорске завершилась поражением хозяев со счетом 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1). Победитель был выявлен в овертайме.

В составе "Астаны" голы провели Кирилл Панюков (12), Даррен Диц (61), в составе "Металлурга" – Сергей Нестрашил (29).

Следующие матчи в парах пройдут 6 марта – на площадках минского "Динамо", "Северстали", "Автомобилиста" и "Барыса" соответственно.