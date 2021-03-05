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Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ

Российские лыжники завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Спортсмен из России Алексей Червоткин
Фото: Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Мужская сборная России заняла второе место в смешанной лыжной эстафете 4х10 км на проходящем в Оберстдорфе (Германия) чемпионате мира по лыжным видам спорта.

Выиграли норвежцы, которые преодолели дистанцию за 1 час 52 минуты 39 секунд. Российская команда, в составе которой выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов, отстали на 12 секунд. На последнем этапе Большунов проиграл Йоханессу Клебо.

Тройку лучших замкнули французы (отставание - 1 минута 12,6 секунды).

После декабрьского решения CAS, запрещающего в течение двух лет россиянам на ЧМ и Олимпийских играх выступать под государственной символикой своей страны, отечественные лыжники участвуют на чемпионате мира под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

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