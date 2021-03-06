Сборная России по регби победила Румынию в стартовом матче ЧЕ

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российские регбисты обыграли румынских в матче чемпионата Европы, который состоялся в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи.

Встреча закончилась со счетом 18:13 (6:10).

Россияне открыли счет благодаря штрафному, который исполнил Рамиль Гайсин. Гости почти сразу ответили попыткой, которую занес капитан румын Михай Маковей. Последующий штрафной реализовал Флоран Влайку. Влайку же преимущество гостей, точно выполнив свой штрафной удар. Хозяева ответили метким штрафным ударом в исполнении Гайсина.

В начале второго тайма россияне сократили разрыв после точного удара со штрафного Гайсина. На 57-й минуте хозяева поля вышли вперед благодаря очередному штрафному Гайсина. Далее россияне увеличили преимущество еще одного штрафного в исполнении Гайсина.

На 70-й минуте сборная Румынии осталась в меньшинстве, что позволило россиянам увеличить свое преимущество после дежурного уже штрафного Гайсина.

Под занавес встречи румыны получили право на исполнение своего штрафного удара, который пробил Влайку. Счет стал 18:13 в пользу российской национальной команды.

На матче присутствовали 2895 зрителей.

Ранее федерации регби России и Румынии достигли договоренности о розыгрыше Кубка Киселева, победитель которого будет определяться каждый год в официальных встречах команд. Таким образом, первый трофей достался российской команде.

Предполагалось, что трофей будет разыгран в октябре-ноябре 2020 года, когда сборные России и Румынии должны были провести два тест-матча, однако оба они были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Граф Павел Киселев - русский государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии. В 1829—1834 годах он управлял Дунайскими княжествами, находившимися под протекторатом России

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Чемпионаты Европы 2021 и 2022 годов являются отборочными к Кубку мира по регби 2023 года, который пройдет во Франции.