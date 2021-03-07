Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Андрей Рублев обыграл венгра Мартона Фучовича в финале турнира ABN AMRO World Tennis Tournament, проходящем в Роттердаме (Нидерланды).
Результат встречи - 7:6 (7:4), 6:4.
Рублев занимает восьмую строчку в мировом рейтинге теннисистов, Фучович - 59-й.
ABN AMRO World Tennis Tournament - ежегодный мужской теннисный турнир, входящий в серию ATP 500. Серия объединяет 13 турниров и приносит победителю 500 рейтинговых очков, за что и получила свое название.