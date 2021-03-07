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ХК "Салават Юлаев" обыграл "Трактор" в матче КХЛ

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Салават Юлаев" (Уфа) обыграл "Трактор" (Челябинск) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Победу "Салавату Юлаеву" принесли точные броски Александра Кадейкина (13-я минута), Маркуса Гранлунда (27), Петра Хохрякова (32) и Вячеслава Солодухина (60).

Счет в серии - 2:1 в пользу "Салавата Юлаева".

Очередная игра серии пройдет на арене "Трактора" 9 марта.

хоккей КХЛ Салават Юлаев Трактор

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