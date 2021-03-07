ХК "Салават Юлаев" обыграл "Трактор" в матче КХЛ
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Салават Юлаев" (Уфа) обыграл "Трактор" (Челябинск) в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч проходил в Челябинске и завершился со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). Победу "Салавату Юлаеву" принесли точные броски Александра Кадейкина (13-я минута), Маркуса Гранлунда (27), Петра Хохрякова (32) и Вячеслава Солодухина (60).
Счет в серии - 2:1 в пользу "Салавата Юлаева".
Очередная игра серии пройдет на арене "Трактора" 9 марта.