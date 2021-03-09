Кубок мира по самбо в Москве пройдет при 50-процентной заполняемости трибун

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Самбисты более чем из 20 стран примут участие в Кубке мира "Мемориал А. Харлампиева", который пройдет в Москве с 25 по 26 марта, заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

"Рассчитывать, что соревнования пройдут в полном объеме, конечно, не приходится, так как в других странах еще наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Так, некоторые государства еще не открыли свои границы, а другие - не запустили свои внутренние спортивные соревнования. Но, не смотря на это, на мой взгляд, Кубок мира пройдет хорошо. На сегодняшний день у нас есть подтверждение участия от 21 страны мира", - цитирует пресс-служба ВФС Елисеева.

"Также на данный момент у нас есть разрешение от правительства по заполняемости трибун зрителями на 50%. Думаю, что этого будет достаточно. Особенно, учитывая то, что все равно люди сейчас стараются меньше посещать какие-то массовые мероприятия. В любом случае, всех пришедших мы постараемся разместить так, чтобы всем было удобно. И при этом соблюсти все правила, которые нам выставил Роспотребнадзор", - добавил он.

Соревнование пройдет на Малой спортивной арене стадиона Лужники в трех дисциплинах: мужском, женском и боевом самбо.

По предварительным данным, в мероприятии примут участие порядка 300 спортсменов национальных федераций самбо в составе делегаций из 21 страны мира: Беларусь, Болгария, Греция, Грузия, Египет, Казахстан, Камерун, Кипр, Марокко, Мали, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Филиппины, Хорватия, Швейцария.