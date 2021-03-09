Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53

Россиянка Кузнецова победила украинку Свитолину на турнире в Дубае

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла украинку Элину Свитолину во втором круге турнира серии WTA 1000, проходящего в Дубае (ОАЭ).

Результат встречи - 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Кузнецовой.

Кузнецова занимает 41-ю строчку в мировом рейтинге теннисисток, Свитолина является пятой ракеткой мира.

В следующем круге Кузнецова сыграет с 63-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой (Чехия).

В турнире продолжает участие еще одна российская спортсменка - Анастасия Потапова. Ранее из турнира выбыли россиянки Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

теннис

Новости по теме

Новости

Япония проведет ОИ в Токио без присутствия зарубежных болельщиков

Япония проведет ОИ в Токио без присутствия зарубежных болельщиков

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

Норвежца Клебо лишили золота в масс-старте на лыжном ЧМ

Норвежца Клебо лишили золота в масс-старте на лыжном ЧМ

Лыжник Большунов завоевал бронзу в масс-старте на ЧМ в Германии

Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе

Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме

Сборная России по регби победила Румынию в стартовом матче ЧЕ

Сборная России по регби победила Румынию в стартовом матче ЧЕ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код