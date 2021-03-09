Россиянка Кузнецова победила украинку Свитолину на турнире в Дубае
Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла украинку Элину Свитолину во втором круге турнира серии WTA 1000, проходящего в Дубае (ОАЭ).
Результат встречи - 2:6, 6:4, 6:1 в пользу Кузнецовой.
Кузнецова занимает 41-ю строчку в мировом рейтинге теннисисток, Свитолина является пятой ракеткой мира.
В следующем круге Кузнецова сыграет с 63-й ракеткой мира Барборой Крейчиковой (Чехия).
В турнире продолжает участие еще одна российская спортсменка - Анастасия Потапова. Ранее из турнира выбыли россиянки Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.