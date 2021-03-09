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Союз биатлонистов России подал в суд на бывшего президента СБР Драчева

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Союз биатлонистов России подал иск в отношении экс-президента организации Владимира Драчева.

Иск СБР зарегистрирован в электронной картотеке арбитражных дел.

СпортПравление Союза биатлонистов России назвало управленческим коллапсом работу его главыЧитать подробнее

Суд принял иск и возбудил производству по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля.

Драчев занимал пост президента СБР с 2018 по 2020 год.

Летом 2020 года правление СБР инициировало созыв внеочередной отчетно-выборной конференции союза, чтобы провести выборы нового главы организации. На сайте СБР было опубликовано заявление, в котором причинами, послужившими к принятию решения о созыве, были названы "управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов, вызванные действиями его президента".

Среди претензий в адрес Драчева - выход "за рамки собственных полномочий, чем наносит существенный экономический и репутационный ущерб СБР", а также сложную финансовую ситуацию союза.

"Финансовое положение Союза биатлонистов России находится, по состоянию на сегодняшний день, в совершенно расстроенном состоянии. Из обещанных президентом на конференции нескольких сотен миллионов, реально поступили 10 (за два года), а стратегические партнеры СБР прекратили всякий диалог с Союзом биатлонистов - по крайней мере, до окончания "кризиса власти", - говорилось, в частности, в заявлении.

10 июля Драчев оставил свой пост, на следующий день новым президентом СБР был выбран Виктор Майгуров.

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