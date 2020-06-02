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Правление Союза биатлонистов России назвало управленческим коллапсом работу его главы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правление Союза биатлонистов России утвердило 11 июля датой проведения выборов нового президента СБР.

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Как сообщается на сайте организации, семь человек проголосовали за это решение, три – против. Помимо президента СБР в этот день выберут и правление организации.

В СБР подчеркивают, что основными причинами, послужившими к принятию решения о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции являются "управленческий коллапс и катастрофическое состояние дел в Союзе биатлонистов, вызванные действиями его президента".

Пост президента с 2018 года занимает Владимир Драчев. Среди претензий в его адрес - выход "за рамки собственных полномочий, чем наносит существенный экономический и репутационный ущерб СБР", а также сложную финансовую ситуацию союза.

"Финансовое положение Союза биатлонистов России находится, по состоянию на сегодняшний день, в совершенно расстроенном состоянии. Из обещанных президентом на конференции нескольких сотен миллионов, реально поступили 10 (за два года), а стратегические партнеры СБР прекратили всякий диалог с Союзом биатлонистов - по крайней мере, до окончания "кризиса власти", - говорится в заявлении.

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"Сократив до абсолютного минимума (за последние 12 лет) штат аппарата и прочие расходы, СБР по-прежнему имеет незакрытые долги перед своими сотрудниками, гостиницами, спортивными комплексами, партнерами-производителями, Международным Союзом биатлонистов. Кроме того, неуплата до 1 июля налогов, на которые средств нет, автоматически приведёт к тому, что счета СБР будут заблокированы", - отмечается там же.

Ранее сообщалось о том, что ряд спортсменов и региональных федераций выразили недоверие действующему руководству СБР во главе с президентом Владимиром Драчевым.

Сам Драчев отверг обвинения в свой адрес в том, что он якобы использовал финансы СБР на личные нужны, в частности, нанимал личного водителя для своей жены. "У моей жены нет водителя, она в октябре 2018 года родила и девять месяцев не ездила никуда. Я контролировал все выезды, возил ее в роддом и в другие места... Я ни копейки не брал у СБР, только вношу туда, благо, зарплата позволяет", - заявлял он.

Драчев занимает пост главы СБР с 2018 года.

биатлон Союз биатлонистов России Владимир Драчев

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