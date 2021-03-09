Акинфеев вернулся к тренировкам в составе ЦСКА

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев восстановился после болезни и приступил к занятиям в составе команды.

"Игорь Акинфеев возобновил тренировки с командой", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

25 февраля сообщалось, что Акинфеев был изолирован от команды: он почувствовал недомогание с признаками ОРВИ. С тех пор ЦСКА провел два матча в чемпионате России, ворота защищал отозванный из аренды в "Урале" Илья Помазун. 27 февраля ЦСКА в гостях уступил "Локомотиву" (0:2), 6 марта дома выиграл у "Ахмата" (2:0).