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Зачинщиков массовой драки на турнире по дзюдо в Каспийске дисквалифицировали

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Два дзюдоиста-юниора дисквалифицированы на два года за то, что спровоцировали массовую драку на турнире в Каспийске 27 февраля, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

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"Решением Дисциплинарной комиссии ФДР от 9 марта 2021 года Абдулкадиру и Осману Абдулкадировым назначена дисквалификация на срок с 9 марта 2021 года по 8 марта 2023 года с формулировкой "за нарушение основ и правил дзюдо", - говорится в сообщении.

Кроме того, до окончания разбирательства от участия в соревнованиях отстранены спортсмены, входившие в состав сборных команд республики Дагестан и республики Северная Осетия на турнире. Отдельно будут рассмотрены меры ответственности в отношении Федерации дзюдо Республики Дагестан как организатора турнира, а также главного судьи соревнований.

27 февраля в дагестанском Каспийске во время проведения первенства Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо среди юниоров до 23 лет произошла массовая драка, среди участников которой оказались спортсмены, выступающие за сборную хозяев и команду Северной Осетии.

дзюдо

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