Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:04

Российский фристайлист Буров стал двукратным чемпионом мира

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Буров завоевал золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в Алматы, показав лучший результат в лыжной акробатике.

Третье место занял его соотечественник Павел Кротов, между ними на пьедестале почета расположился представитель США Кристофер Лиллис.

Таким образом, Буров стал двукратным чемпионом мира. В предыдущий раз награду высшего достоинства на ЧМ он завоевал в 2019 году. Также у него имеется золото зимней Универсиады-2019, а также бронзовые медали ЧМ-2019 и Универсиады-2019 в командной акробатике.

Всего на счету российских спортсменов на ЧМ-2021, где они выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и названием Russian Ski Federation (RSF), 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

фристайл

Новости по теме

Новости

"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги чемпионов

Дортмундская "Боруссия" вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

"Локомотив" и "Ак Барс" вышли в 1/4 финала Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Спартак" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Спартак" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Япония проведет ОИ в Токио без присутствия зарубежных болельщиков

Япония проведет ОИ в Токио без присутствия зарубежных болельщиков

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

Норвежца Клебо лишили золота в масс-старте на лыжном ЧМ

Норвежца Клебо лишили золота в масс-старте на лыжном ЧМ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код