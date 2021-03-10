Российский фристайлист Буров стал двукратным чемпионом мира

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Максим Буров завоевал золото чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в Алматы, показав лучший результат в лыжной акробатике.

Третье место занял его соотечественник Павел Кротов, между ними на пьедестале почета расположился представитель США Кристофер Лиллис.

Таким образом, Буров стал двукратным чемпионом мира. В предыдущий раз награду высшего достоинства на ЧМ он завоевал в 2019 году. Также у него имеется золото зимней Универсиады-2019, а также бронзовые медали ЧМ-2019 и Универсиады-2019 в командной акробатике.

Всего на счету российских спортсменов на ЧМ-2021, где они выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и названием Russian Ski Federation (RSF), 4 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.