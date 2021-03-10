Анастасия Потапова выиграла в третьем круге теннисного турнира в Дубае
Другая россиянка, Светлана Кузнецова, проиграла
Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Потапова нанесла поражение швейцарке Белинде Бенчич в третьем круге турнира категории WTA 1000 в Дубае.
Результат матча – 6:1, 2:6, 7:5 в пользу россиянки, продолжительность игры составила 2 часа 18 минут.
Потапова в рейтинге WTA занимает 88-е место, Бенчич – 12-е.
В четвертьфинале Потапова сыграет с 63-й ракеткой мира представительницей Чехии Барборой Крайчиковой, которая в третьем круге выбила из турнира россиянку Светлану Кузнецову (№ 41 рейтинга WTA) – 6:3, 6:2.