Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Томас Бах Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах избран на новый срок, сообщает пресс-служба МОК в среду.

"Я благодарен за доверие, которое мне оказано", - сказал Бах.

Немец Бах избран на новый четырехлетний срок и будет руководить МОК до 2025 года. Его кандидатура была единственной на выборах, их итоги утвердила 137-я сессия МОК.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию на рапирах Бах возглавил МОК в сентябре 2013 года.