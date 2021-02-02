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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:20

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы
Теннисист Роджер Федерер
Фото: TPN/Getty Images

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер вернется на корт после паузы, вызванной травмой, в марте нынешнего года, сообщает SRF.

Его первым после возобновления карьеры будет турнир серии ATP 250 в Дохе, который пройдет с 8 по 13 марта.

СпортФедерер больше не сыграет в 2020 годуЧитать подробнее

По словам Федерера, он долго думал, когда именно вернуться в теннис после 13 месяцев отсутствия. От планов выступить на традиционно проходящем в начале года (на этот раз из-за пандемии коронавируса пройдет не в январе, а в феврале) Australian Open пришлось отказаться, поскольку ранее прооперированное колено швейцарца еще не было готово.

"Это больно. Это одно из тех мест, где я больше всего люблю играть", - сказал Федерер, который на Australian Open выступал с 1998 года и турнир до этого еще не пропускал. В настоящий момент швейцарец является действующим победителем турнира.

В итоге выбор пал на менее стрессовый, по словам Федерера, турнир в Дохе. 39-летний спортсмен является трехкратным его победителем.

В прошлом году теннисист перенес две операции на колене, летом он сообщил, что в 2020 году больше не сыграет.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. На Australian Open-2020 он установил рекорд по числу участий на этом турнире – 21-й раз.

теннис Роджер Федерер

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