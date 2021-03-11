Британец Уайт назвал вымыслом сведения о коронавирусе у Поветкина

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Британский боксер Диллиан Уайт выразил уверенность в том, что россиянин Александр Поветкин, с которым у него предстоит бой, не болел коронавирусом.

"У него никогда не было коронавируса. Он просто хотел больше времени на тренировки или подготовку. От коронавируса в одночасье не вылечишься, это было своего рода чудо-выздоровление. Но это бокс, и я привык ко всем играм и трюкам", - приводит слова Уайта The Sun.

"Для человека, переболевшего коронавирусом, на фотографиях он выглядит на лучше, чем когда-либо! Я не уверен, что кто-то, встав с постели, будет так хорошо выглядеть", - отметил британский боксер.

Поветкин был госпитализирован с температурой в одну из московских клиник 3 ноября 2020 года. В связи с положительным тестом на коронавирус бой-реванш Поветкина против Уайта, намеченный на 21 ноября, был перенесен на начало 2021 года.

Бой-реванш Поветкина с Уайтом теперь назначен на 27 марта и должен пройти в Гибралтаре.

23 августа 2020 года Поветкин в британском Брентвуде нокаутировал временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Уайта и стал обладателем титула.

На счету 41-летнего Поветкина в настоящее время 36 побед (25 - нокаутом), два поражения и одна ничья.

У 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.