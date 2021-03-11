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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:35

"Ювентус" и "Милан" заинтересовались футболистом "Рубина" Кварацхелией

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Полузащитник казанского футбольного клуба "Рубин" Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов итальянских "Ювентуса" и "Милана", сообщает Tuttomercato.

Отмечается, что представители клубов посетят матча сборной Грузии, цвета которой Кварацхелия защищает на национальном уровне, против Испании в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Кроме того, 20-летним футболистом интересуется дортмундская "Боруссия".

Кварацхелия выступает в "Рубине" с 2019 года, до этого защищал цвета московского "Локомотива", а также грузинских "Динамо" и "Рустави". За сборную Грузии он играет с 2019 года.

футбол

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