Обвинявший главу ФИФА прокурор сам оказался под судебным преследованием

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Федеральный уголовный суд объявляет выговор чрезвычайному федеральному прокурору Штефану Келлеру, который ведет расследование в отношении президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба ФИФА.

"Федеральный уголовный суд Швейцарии постановил, что чрезвычайный федеральный прокурор Штефан Келлер действовал незаконно, распространив свое расследование за пределы своей компетенции", - говорится в сообщении.

Суд объявил некоторые выводы его расследования "недействительными".

Келлер был назначен для изучения встреч с участием бывшего генерального прокурора Швейцарии Майкла Лаубера с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

"Однако вместо этого господин Келлер (...) начал заниматься вещами, не имеющими никакого отношения к его назначенному мандату. Вот почему сегодня суд постановил, что допрос определенных третьих лиц г-ном Келлером "не входит в компетенцию Келлера как чрезвычайного федерального прокурора или как чрезвычайного прокурора".

Суд пришел к выводу, что допросы, о которых идет речь, являются "недействительными" и любая соответствующая запись о них должна быть удалена из дела.

10 декабря 2020 года Келлер сообщил, что существуют "явные признаки преступного поведения со стороны президента ФИФА".

"Теперь ясно, что это необоснованное и клеветническое заявление было сделано на основании следственного акта, который сам по себе был незаконным, недействительным", - отмечается в сообщении ФИФА.

В частности, Келлер обвинял Инфантино в использование частного самолета в 2017 году для перелета из Суринама в Швейцарию.

В июле 2020 года прокуратура Швейцарии начала расследование связи между Инфантино и экс-федерального прокурора Швейцарии Лаубера.

В августе комитет по этике ФИФА прекратил собственное расследование.