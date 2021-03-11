ЦСКА проиграл второй матч подряд в Евролиге

На этот раз он уступил "Милану"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Баскетболисты московского ЦСКА потерпели поражение от итальянского "Милана" в матче 29-го тура Евролиги.

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 84:76 (30:10, 17:24, 23:21, 14:21) в пользу "Милана".

Для ЦСКА это второе поражение в Евролиге подряд, в предыдущем туре армейцы уступили турецкой команде "Анадолу Эфес".

После этого матча ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 18 побед при 10 поражениях. "Милан" – на втором месте, 19 побед и 10 поражений.