Хачанов проиграл 287-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Марселе

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Теннисист из России Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира категории ATP-250, проходящего в Марселе.

В пятницу Хачанов в 1/4 финала проиграл 287-й ракетке мира, австралийцу Мэттью Эбдену. Результат противостояния - 4:6, 6:4, 6:2 в пользу Эбдена, который в 1/2 финала может сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.

Хачанов в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) занимает 21-ю строчку.

В пятницу в 1/4 финала 3-я ракетка мира Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (34-е место в рейтинге АТР).

Призовой фонд соревнования составляет более 334 тыс. евро.