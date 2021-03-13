"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

Игроки "Ахмата" Мирослав Богосавац, "Зенита" Артем Дзюба и "Ахмата" Зоран Нижич (слева направо) Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на домашней арене обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 4:0 в матче 22-го тура Российской премьер-лиги.

Все голы были забиты во втором тайме. На 51-й минуте Вячеслав Караваев открыл счет, на 65-й минуте Сердар Азмун с 11-метровой отметки удвоил преимущество хозяев поля. Далее Артем Дзюба (74-я минута) и Андрей Мостовой (80-я минута) закрепили успех петербургского клуба.

"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице с 45 очками, на пять баллов опережая московский ЦСКА, который в этом туре уступил в Туле "Арсеналу" (1:2). "Ахмат" находится на 11-м месте с 26 очками.

В 23-м туре обе команды сыграют 17 марта: "Зенит" с ЦСКА в Москве, "Ахмат" дома примет "Арсенал".