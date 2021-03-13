ЦСКА проиграл "Арсеналу" в чемпионате России по футболу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:2 потерпели поражение от тульского "Арсенала" в выездном матче 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

"Арсенал" вышел вперед благодаря голу Владислава Пантелеева на 42-й минуте с пенальти. Через три минуты Александр Ломовицкий укрепил преимущество тульской команды в счете.

На 90-й минуте футболист ЦСКА Наяир Тикнизян отыграл один гол.

"Арсенал" доигрывал матч в меньшинстве. На первой минуте компенсированного ко второму тайму время в его составе был удален Валерий Громыко. В этот момент он получил вторую желтую карточку, а первое предупреждение ему вынесли двумя минутами ранее.

ЦСКА по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице. У армейского клуба 40 очков, он на два балла отстает от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург), который при этом имеет игру в запасе.

"Арсенал" – на 14-м месте, 17 очков.