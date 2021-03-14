Футболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча Юношеской лиги

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Несколько футболистов юношеской команды "Чертаново" нанесли побои сверстнику из московского "Локомотива" по окончании матча этих команд. "Локомотив" будет добиваться наказания для игроков "Чертаново".

"13 марта после игры ЮФЛ-2 (Юношеская футбольная лига - ИФ) "Локомотив" - "Чертаново" серьезные травмы получил игрок нашей команды Максим Шнапцев. Несколько футболистов соперника напали на него после матча", - говорится в заявлении "Локомотива", распространенном пресс-службой клуба.

Директор спортивной школы ФК "Локомотив" Алексей Щиголев заявил, что в данный момент клуб совместно с правоохранительными органами разбирается в инциденте, изучая все его детали.

"Клуб намерен действовать в рамках законодательства РФ и добиваться для нападавших наказания, соответствующего тяжести совершённого ими поступка. Футбол - спорт для сильных и смелых мужчин, в нем есть место боли и травмам, но эти травмы могут быть получены только в честной открытой борьбе на футбольном поле", - заявил Щиголев.

Между тем, Российский футбольный союз намерен разобраться в ситуации, сообщила пресс-служба ЮФЛ.

"В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте", - говорится в сообщении.

"Подчеркнем, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы", - отметили в ЮФЛ.

Матч прошел на поле "Локомотива" и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Избитый после игры Шнапцев по ходу матча получил желтую карточку.