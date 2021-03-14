Россиянка Ступак стала третьей в лыжной гонке преследования на этапе КМ
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Российская лыжница Юлия Ступак финишировала третьей в гонке преследования, прошедшей швейцарском Энгадине на этапе Кубка мира.
Дистанцию 30 км (свободным стилем) она преодолела за 1 час 28 минут 45,3 секунды.
Первое место заняла норвежка Хейди Венг (1 минута 28 минут 11,6 секунды), опередившая россиянку на 33,7 секунды. Второй стала шведка Эбба Андерссон, уступившая победительнице 4,5 секунды.
Кубок мира завершился в воскресенье мужской гонкой преследования на 50 км.