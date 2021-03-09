Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов вошел в состав национальной команды на последний этап Кубка мира, досрочным победителем общего зачета которого он уже стал.

"Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находится 8 человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет еще Ларьков: все эти люди примут участие на соревнованиях", - сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова", - добавил тренер.

Заключительный этап Кубка мира по лыжам пройдет 13-14 марта в швейцарском Энгадине.

6 февраля Большунов досрочно обеспечил себе первое место в общем зачете Кубка мира. Это его второй подряд триумф в соревновании.