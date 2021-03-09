Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58

Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский лыжник Александр Большунов вошел в состав национальной команды на последний этап Кубка мира, досрочным победителем общего зачета которого он уже стал.

"Насколько я располагаю информацией, среди мужчин здесь находится 8 человек: Большунов, Червоткин, Якимушкин, Мельниченко, Семиков, Белов, Мальцев, Порошкин, по-моему, приедет еще Ларьков: все эти люди примут участие на соревнованиях", - сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко, слова которого приводит "Спорт-Экспресс".

"У девочек: Сорина, Непряева, Ступак, Мацокина, Истомина, Жамбалова", - добавил тренер.

Заключительный этап Кубка мира по лыжам пройдет 13-14 марта в швейцарском Энгадине.

6 февраля Большунов досрочно обеспечил себе первое место в общем зачете Кубка мира. Это его второй подряд триумф в соревновании.

лыжные гонки Александр Большунов

Новости по теме

Новости

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

Йоахим Лев покинет сборную Германии по окончании чемпионата Европы

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

МОК отказался признавать сына Лукашенко главой НОК Белоруссии

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

"Рубин" обыграл "Зенит" в чемпионате России по футболу

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

Норвежца Клебо лишили золота в масс-старте на лыжном ЧМ

Норвежца Клебо лишили золота в масс-старте на лыжном ЧМ

Лыжник Большунов завоевал бронзу в масс-старте на ЧМ в Германии

Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе

Россиянин Ян лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме

Сборная России по регби победила Румынию в стартовом матче ЧЕ

Сборная России по регби победила Румынию в стартовом матче ЧЕ

Болельщики "Монако" признали россиянина Головина лучшим футболистом февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код