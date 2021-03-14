Большунов стал шестым в заключительной гонке в рамках Кубка мира

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Норвежский лыжник Симен Крюгер финишировал первым в гонке преследования на 50 км свободным стилем, которая стала заключительной в нынешнем сезоне в рамках Кубка мира.

Дистанцию в швейцарском Энгадине он преодолел за 2 часа 10 минут 41,4 секунды.

Вторым с отставанием в 1,2 секунды финишную черту пересек его соотечественник Ханс Холунн. Третьим стал, отстав на 3 секунды, швед Йенс Бурман.

Лучшим из россиян оказался Александр Большунов, занявший шестое место. Он отстал от Крюгера на 17,7 секунды.

Ранее Большунов досрочно стал победителем в общем зачете Кубка мира, повторив свое достижение годичной давности. Вторым стал другой представитель России Иван Якимушкин.