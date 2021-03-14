"Краснодар" разгромил "Тамбов" в РПЛ после 1:6 от "Спартака"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 4:0 нанесли поражение "Тамбову" в матче 22-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 27-й минуте встречи в Саранске, где домашние матчи проводит "Тамбов", гол провел Реми Кабелла. На 68-й минуте отличился Юрий Газинский, на 75-й – Кристоффер Олссон. На 88-й минуте пенальти реализовал Алексей Ионов.

"Краснодар" набрал 34 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. "Тамбов" – на последнем, 16-м месте – 13 баллов.

Между тем, в предыдущем туре "Краснодар", наоборот, крупно проиграл – со счетом 1:6 "Спартаку" в Москве.