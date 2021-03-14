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В ФК "Чертаново" отвергли факт массового избиения юниора из "Локомотива"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ФК "Чертаново" сожалеет в связи с дракой между игроками после матча Юношеской футбольной лиги с "Локомотивом", однако подчеркивает, что в ней участвовало лишь два футболиста, массового избиения одного из не было.

СпортФутболисты "Чертаново" избили игрока "Локомотива" после матча Юношеской лигиЧитать подробнее

"Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевем и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты. К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было", - говорится в сообщении пресс-службы "Чертаново".

"Мы знаем, что игрок "Чертаново" подошел к игроку "Локомотива" первым, после чего у футболистов возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка. При этом, никакого массового избиения футболиста "Локомотива", о котором пишут некоторые СМИ, не было", - отмечается там же.

"Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе, со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду Академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с "Шинником". А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту", - отмечает клуб.

"Чертаново " сожалеет, "что после великолепного футбола, который мы увидели в обеих встречах "Локомотива" и "Чертаново" в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2 приходится говорить о совершенно других вещах". Клуб извинился перед Шнапцевым и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что после инцидента Шнапцев попал в больницу с сотрясением мозга и другими травмами.

футбол

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