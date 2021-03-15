Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:04

Назван состав сборной России на подготовку к отборочному матчу ЧМ-2022 с Мальтой

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился с составом игроков, которые будут вызваны на подготовку к отборочному матчу чемпионата мира-2022 против Мальты.

Как сообщает пресс-служба РФС, состав команды выглядит так:

вратари - Антон Шунин, Сослан Джанаев, Дюпин;

защитники: Георгий Джикия, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Александр Жиров, Федор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Илья Самошников, Андрей Семенов, Игорь Смольников, Марио Фернандес;

полузащитники: Ильзат Ахметов, Александр Головин, Рифат Жемалетдинов, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Резиуан Мирзов, Алексей Миранчук, Даниил Фомин;

нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный, Александр Соболев.

Подготовку к матчам национальная сборная России начнет 18 марта в Сочи.

В рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года в Катаре сборная России в текущем месяце проведет три игры: 24 марта на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта примет у себя сборную Словакии, а 30 марта проведет гостевой матч против Словакии.

футбол ЧМ-2022

Новости по теме

Новости

CAS объяснил запрет на "Катюшу" вместо гимна РФ ассоциацией с Россией

ФИФА заподозрила трех российских футболистов в допинге

ФИФА заподозрила трех российских футболистов в допинге

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Марселе

Россия стала седьмой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Российская лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира

Умершие знаменитости

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

"Спартак" победил "Динамо" и вышел на второе место в чемпионате РПЛ

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

ЦСКА проиграл "Арсеналу" в чемпионате России по футболу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код