Ноябрьский ЧМ по самбо перенесут из России в другую страну

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Чемпионат мира по самбо, который в ноябре 2021 года должен был пройти в Москве, решено перенести в другую страну, сообщил президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

"Мы обсуждали это решение и пришли к выводу перенести чемпионат мира из Москвы в другую страну. У нас уже есть желающие принять турнир", - сказал Шестаков на заседании Рабочей группы по развитию и популяризации самбо в России во вторник.

Решение связано с декабрьским вердиктом CAS, запрещающем России в течение двух лет претендовать на проведение в стране чемпионатов мира и Олимпийских игр.

При этом, Москва примет турнир, как только с российского спорта будут сняты санкции.

Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сообщил, что, соответствующее письмо о переносе ЧМ из российской столицы направлено на имя мэра Москва Сергея Собянина. Турнир планируется принять в Москве в 2025 году.