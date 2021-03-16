Три российских теннисиста вышли в третий круг турнира в Дубае

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Эмила Руусувуори (Финляндия) в матче второго круга турнира серии ATP 500, проходящем в Дубае (ОАЭ).

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Рублева.

Рублев занимает восьмую строчку в мировом рейтинге теннисистов, Руусувуори - 87-й.

В следующем круге Рублев встретится с победителем встречи между Тейлором Фритцем (США, 30-я строчка рейтинга) и Николозом Басилашвили (Грузия, 36).

Помимо Рублева в третий круг вышел россиянин Аслан Карацев, обыгравший Даниэля Эванса (Великобритания, 28) со счетом 6:4, 4:6, 6:4. Следующим соперником Карацева станет Лоренцо Сонего (Италия, 37).

Дальше также прошел Карен Хачанов, оказавшийся сильнее австралийца Алексея Попырина (86). Счет встречи - 4:6, 6:3, 6:7 (4:7). В третьем туре Хачанов сыграет против Жереми Шарди (Франция, 53).

ATP 500 - серия, объединяющая 13 мужских турниров, которые приносит победителю 500 рейтинговых очков, за что и получила такой статус.