Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Даниил Медведев Фото: Matt King/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшит свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого будет обнародована в понедельник.

Впервые в карьере Медведев станет второй ракеткой мира. Он поднимется с третьей строчки рейтинга на вторую, откуда сместит испанца Рафаэля Надаля.

Прогресс россиянина в рейтинге стал следствием его успешного выступления на турнире в Марселе, победителем которого он стал и заработал 137 рейтинговых баллов. Теперь у Медведева 9872 очка, у Надаля, лишившегося 180 баллов, - 9670.

Во главе рейтинга останется Новак Джокович (12007).

Еще один представитель России в топ-10, Андрей Рублев сохранит восьмую строчку (4992). Рублев участвовал на турнире в Дохе (по факту провел только одну встречу, в которой проиграл; на предыдущих стадиях соперники снимались с турнира), откуда выбыл после полуфинала.