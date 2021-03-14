Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:30

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира
Даниил Медведев
Фото: Matt King/Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшит свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого будет обнародована в понедельник.

Впервые в карьере Медведев станет второй ракеткой мира. Он поднимется с третьей строчки рейтинга на вторую, откуда сместит испанца Рафаэля Надаля.

Прогресс россиянина в рейтинге стал следствием его успешного выступления на турнире в Марселе, победителем которого он стал и заработал 137 рейтинговых баллов. Теперь у Медведева 9872 очка, у Надаля, лишившегося 180 баллов, - 9670.

Во главе рейтинга останется Новак Джокович (12007).

Еще один представитель России в топ-10, Андрей Рублев сохранит восьмую строчку (4992). Рублев участвовал на турнире в Дохе (по факту провел только одну встречу, в которой проиграл; на предыдущих стадиях соперники снимались с турнира), откуда выбыл после полуфинала.

теннис Даниил Медведев

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Марселе

Россия стала седьмой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Российская лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира

Умершие знаменитости

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

"Спартак" победил "Динамо" и вышел на второе место в чемпионате РПЛ

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

"Зенит" крупно обыграл "Ахмат" в 22-м туре РПЛ

ЦСКА проиграл "Арсеналу" в чемпионате России по футболу

Большунов победил в масс-старте на Кубке мира в Швейцарии

Большунов победил в масс-старте на Кубке мира в Швейцарии

Капризов оформил первый хет-трик в дебютном сезоне в НХЛ

Допинг в российском спорте

Спортивный суд в Лозанне не разрешил РФ заменить гимн "Катюшей" на ОИ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код