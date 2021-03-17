Гол Капризова признан лучшим за неделю в НХЛ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан автором самого красивого гола за прошедшую неделю в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче против "Аризоны" в ночь на 13 марта по московскому времени Капризов оформил хет-трик (первый в его дебютном сезоне в НХЛ). Один из голов попал в шорт-лист номинантов на звание лучшего за неделю и в итоге набрал больше всех голосов – 41,4%. Голевая атака была такой: россиянин получил шайбу у одного борта, объехал с ней ворота соперника сзади, после чего нанес точный бросок в створ.

We should start putting an "all of the above" option on these polls.



For now, vote for Goal of the Week below! #NHLNow — NHL Network (@NHLNetwork) March 16, 2021

В 25 матчах НХЛ Капризов набрал 25 (10+15 по системе "гол+пас") очков. Это лучший показатель среди новичков лиги. Россиянин на семь очков опережает занимающего второе место в списке самых результативных дебютантов немца Тима Штюльце из "Оттавы", у которого 6 голов и 12 результативных передач.