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Гол Капризова признан лучшим за неделю в НХЛ

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан автором самого красивого гола за прошедшую неделю в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче против "Аризоны" в ночь на 13 марта по московскому времени Капризов оформил хет-трик (первый в его дебютном сезоне в НХЛ). Один из голов попал в шорт-лист номинантов на звание лучшего за неделю и в итоге набрал больше всех голосов – 41,4%. Голевая атака была такой: россиянин получил шайбу у одного борта, объехал с ней ворота соперника сзади, после чего нанес точный бросок в створ.

В 25 матчах НХЛ Капризов набрал 25 (10+15 по системе "гол+пас") очков. Это лучший показатель среди новичков лиги. Россиянин на семь очков опережает занимающего второе место в списке самых результативных дебютантов немца Тима Штюльце из "Оттавы", у которого 6 голов и 12 результативных передач.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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