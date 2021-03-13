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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18

Капризов оформил первый хет-трик в дебютном сезоне в НХЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов забросил три шайбы в ворота "Аризоны" в матче очередного тура регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Благодаря результативности форварда, "Миннесота" победила со счетом 4:0 (0:0, 0:0, 4:0).

Все голы состоялись в третьем периоде, Капризов отличился на 46-й, 49-й и 60-й минутах. В начале 60-й минуты в составе "Миннесоты" отличился Юнас Бродин.

Автор "золотого" гола сборной России на ОИ-2018 в Пхенчхане перешел в "Миннесоту" из ЦСКА летом прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса новый сезон в НХЛ стартовал только в январе.

Для Капризова это первый хет-трик в дебютном сезоне в НХЛ. В 25 матчах он провел 10 голов и сделал 13 результативных передач, набрав, таким образом, по системе "гол+пас" 23 очка. Он успел обновить несколько рекордов клуба по результативности среди новичков и является лучшим бомбардиром среди дебютантов нынешнего сезона НХЛ.

хоккей НХЛ Кирилл Капризов

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