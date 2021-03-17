РПЛ в оставшихся турах протестирует систему идентификации болельщиков

Система будет действовать на добровольной основе

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Система добровольной идентификации болельщиков запускается в тестовом режиме Российской премьер-лигой, сообщает пресс-служба РПЛ.

Сервис будет работать в тестовом режиме в оставшихся турах чемпионата России по футболу сезона-2020/21.

"Наша цель - протестировать технологию взаимодействия лиги с клубами и сделать механизм идентификации максимально комфортным", - говорится в сообщении.

"Мы убеждены, что обсуждаемая на государственном уровне система обязательной идентификации должна быть удобной для болельщиков. Если тестирование сервиса Премьер Pass пройдёт успешно, предложенные нами механизмы могут быть интегрированы в систему государственной регистрации - её параметры пока обсуждаются на уровне правительства и министерств", - подчеркнули в лиге.

Отмечается, что "это процесс добровольной регистрации и авторизации болельщиков, осуществляемый с помощью сервиса Премьер Pass".

"Система предлагает новые возможности при покупке билетов и посещении матчей Тинькофф РПЛ, включая специальные предложения от клубов", - говорится в сообщении.

Как пояснили в лиге, "при покупке билетов можно будет воспользоваться единым сервисом регистрации/авторизации на официальном сайте РПЛ".