Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии "ATP 500", проходящем в Дубае (ОАЭ).

В среду Рублев в 3-м круге нанес поражение американцу Тейлору Фритцу (30-й номер рейтинга АТР) - 6:3, 6:1.

В 1/4 финала Рублев, занимающий восьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), встретится с венгром Мартоном Фучовичем (44).

Ранее в 1/4 финала также пробился россиянин Аслан Карацев (42), одолевший итальянца Лоренцо Сонего (37) - 3:6, 6:3, 6:4. Следующим его соперником станет итальянец Яник Синнер (32).

Кроме этого, не смог преодолеть барьер третьего круга россиянин Карен Хачанов (22). Он проиграл французу Жереми Шарди (53) - 7:6, 4:6, 4:6.