"Локомотив" победил ЦСКА в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

"Ак Барс" повел в серии с "Салаватом Юлаевым"

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" нанесли поражение московскому ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, которая прошла в Москве, 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу "Локомотива". В его составе отличились Егор Коршков (50-я минута) и Михаил Беляев (60, в пустые ворота).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Локомотива".

В свою очередь, казанский "Ак Барс" выиграл первый матч серии у уфимского "Салавата Юлаева" – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0). Игра прошла в столице Татарстана.

В составе "Ак Барса" отличились Патрис Кормье (11-я минута), Михаил Глухов (24), Дмитрий Воронков (27), Найджел Доус (30). Автор гола в составе "Салавата Юлаева" – Владислав Картаев (24).

Следующие матчи в этих парах пройдут 19 марта также в Москве и Казани соответственно.