Стадион ФК "Спартак" официально переименован в "Открытие банк Арена"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Стадион московского футбольного клуба "Спартак" "Открытие арена" с 18 марта получил название "Открытие Банк Арена", сообщила пресс-служба банка.

Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.

В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску "Открытие Банк Арена". Но уже в четверг во время матча чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" - "Урал" новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране.

Переименование стадиона анонсировалось еще в декабре прошлого года.

"Открытие" и "Спартак" заключили пятилетний нейминговый контракт в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 году "Открытие" и футбольный клуб продлили соглашение после начала санации и смены собственника (вместо группы частных лиц, среди которых были и владельцы "Спартака" Вагит Алекперов и Леонид Федун, им стал ЦБ РФ). По договору стадион "Спартака" будет носить имя банка до 2023 года.

До "Открытие Арены" у "Спартака" не было своего стадиона: для проведения домашних матчей клубу приходилось арендовать другие московские арены.

Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года арена, принимавшая матчи турниров, носила название "Спартак", поскольку по регламенту ФИФА стадион во время этих соревнований не может носить спонсорское название.