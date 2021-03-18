Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:12

Стадион ФК "Спартак" официально переименован в "Открытие банк Арена"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Стадион московского футбольного клуба "Спартак" "Открытие арена" с 18 марта получил название "Открытие Банк Арена", сообщила пресс-служба банка.

Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях.

В апреле на стадионе смонтируют новую вывеску "Открытие Банк Арена". Но уже в четверг во время матча чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" - "Урал" новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране.

Переименование стадиона анонсировалось еще в декабре прошлого года.

"Открытие" и "Спартак" заключили пятилетний нейминговый контракт в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 году "Открытие" и футбольный клуб продлили соглашение после начала санации и смены собственника (вместо группы частных лиц, среди которых были и владельцы "Спартака" Вагит Алекперов и Леонид Федун, им стал ЦБ РФ). По договору стадион "Спартака" будет носить имя банка до 2023 года.

До "Открытие Арены" у "Спартака" не было своего стадиона: для проведения домашних матчей клубу приходилось арендовать другие московские арены.

Во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира 2018 года арена, принимавшая матчи турниров, носила название "Спартак", поскольку по регламенту ФИФА стадион во время этих соревнований не может носить спонсорское название.

футбол Спартак Открытие Арена

Новости по теме

Новости

"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Зенит" в большинстве победил ЦСКА и упрочил лидерство в РПЛ

"Зенит" в большинстве победил ЦСКА и упрочил лидерство в РПЛ

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Член исполкома ОКР арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Третьяк покинул Совет Международной федерации хоккея из-за решений CAS

Член исполкома Олимпийского комитета задержан в Москве по делу о мошенничестве

Овечкин вышел на чистое шестое место по голам в истории НХЛ

Овечкин вышел на чистое шестое место по голам в истории НХЛ

"Манчестер Сити" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Немецкий биатлонист Пайффер завершил карьеру

Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции

Ибрагимович впервые с 2016 года вызван в сборную Швеции

Гимн России на ЧМ по хоккею задумали заменить гимном ИИХФ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код