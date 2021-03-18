Майк Тайсон анонсировал свой бой в конце мая

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Экс-чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил о планах провести свой бой нынешней весной.

"Конец мая. 29 или 31 мая", - приводит слова Тайсона Boxingscene.

Легендарный спортсмен также уточнил, что бой, вероятно, пройдет в Майами. С кем именно он будет драться, Тайсон не сообщил.

Отмечается при этом, что 54-летний Тайсон ведет переговоры, чтобы провести показательный поединок против своего соотечественника 58-летнего Эвандера Холифилда.

В ноябре Тайсон провел выставочный бой против американца Роя Джонса-младшего, имеющего российское гражданство. Поединок легенд мирового бокса прошел в Лос-Анджелесе, он растянулся на все восемь раундов. По его итогам судьи объявили о ничейном результате.