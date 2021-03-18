Лишившийся чемпионского пояса UFC Петр Ян назвал вероятные сроки боя-реванша

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Поединок-реванш российского бойца смешанных единоборств Петра Яна против американца Алджамейна Стерлинга в рамках UFC может пройти летом.

"Реванш обсуждается, он возможен в ближайшие два-три месяца – либо летом, либо ближе к лету. Но мы знаем, что у UFC все может поменяться, поэтому остается только ждать", - сказал Ян на пресс-конференции.

7 марта Ян в статусе действующего чемпиона UFC проводил бой против Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Поединок завершился в четвертом раунде после того, как Ян нанес сопернику удар коленом по голове. В результате Стерлинг не смог продолжить бой, Ян был дисквалифицирован, а статус чемпиона UFC в легчайшем весе перешел от россиянина к американцу.

"Да, не очень приятно, что произошла такая ситуация, что я допустил такую ошибку: ударил и получил такое наказание. Но я настроен взять свое обратно", - сказал Ян.

"Апелляции мы не писали, я думаю, в этом смысла не было. Наверное, они бы уже не поменяли свое решение, так как это удар тоже и по судейской коллегии, по имиджу. Я настроен нормально, буду готовиться, работать, чтобы забрать свое", - отметил он.

В активе 28-летнего Яна в ММА теперь два поражения при 15 победах. 31-летний Стерлинг, в свою очередь, выиграл 20-й бой при трех поражениях.

Титул чемпиона Ян завоевал 12 июля 2020 года, победив в титульном бою бразильца Жозе Альдо.