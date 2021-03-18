"Локомотив" победил "Уфу" в чемпионате России по футболу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 1:0 нанесли поражение "Уфе" в гостевом матче 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 80-й минуте в составе столичного клуба отличился Гжегож Крыховяк.

Победа позволила "Локомотиву" набрать 40 очков и подняться на третье место в турнирной таблице. По дополнительным показателям команда опережает имеющий аналогичное число баллов московский ЦСКА.

Во главе турнирной таблицы находится петербургский "Зенит" (48 очков). На втором месте – московский "Спартак" (41), который в четверг на своем поле играет с екатеринбургским "Уралом".

Что касается "Уфы", она занимает предпоследнее 15-е место, 14 очков.