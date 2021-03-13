"Спартак" победил "Динамо" и вышел на второе место в чемпионате РПЛ

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Футболисты "Спартака" победили "Динамо" в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Тинькофф Российской премьер-лиги.

Игра прошла на поле динамовского клуба и завершилась победой "красно-белых" - 2:1.

На 18-й минуте динамовцы открыли счёт благодаря автоголу защитника "Спартака" Павла Маслова после прострела Даниила Лесового. На 30-й минуте Виктор Мозес сравнял счёт, а на 63-й минуте Александр Соболев забил победный гол с 11-метрового.

Победа позволила "Спартаку" выйти на второе место (41 очко) в турнирной таблице, "Динамо" осталось на пятом месте с 36 очками.

В 23-м туре обе команды сыграют 18 марта: "Спартак" примет "Урал", "Динамо" в гостях сыграет с "Краснодаром".