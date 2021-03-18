"Динамо" победило СКА в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

"Металлург" выиграл у "Авангарда"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" нанесли поражение петербургскому СКА в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу "Динамо".

Голы в составе "Динамо" провели Михаил Чайковски (12-я минута), Андрей Сергеев (31), Оскар Линдберг (45) и Дмитрий Яшкин (58, в пустые ворота).

В составе СКА на 56-й минуте отличился Лукас Бенгтссон.

Таким образом, "Динамо" повело в серии до четырех побед – 1-0.

В другом матче игрового дня магнитогорский "Металлург" одержал победу над омским "Авангардом".

Встреча в подмосковной Балашихе, где "Металлург" проводит домашние матчи, завершилась поражением хозяев со счетом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

Авторы голов в составе "Металлурга" – Филип Хольм (6-я минута), Тейлор Бек (36), Семен Кошелев (46), Сергей Мозякин (46), Андрей Нестрашил (49).

За "Авангард" шайбы забросили Рид Буше (11) и Егор Чинахов (37).

Счет в серии – 1-0 в пользу "Металлурга".

Вторые матчи в рамках серий пройдут 20 марта также в Петербурге и Балашихе соответственно.