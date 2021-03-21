Женская сборная России по гандболу отобралась на Олимпиаду

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Женская сборная России по гандболу завоевала путевку на летние Олимпийские игры в Токио.

Национальная команда во втором матче олимпийского квалификационного турнира обыграла сборную Казахстана - 33:26. В пятницу россиянки нанесли поражение сербкам - 29:24. Обе встречи состоялись в Дьере (Венгрия).

Таким образом, в своей группе сборная России гарантировала себе второе место, обеспечивающее участие в играх, которые пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа.

В воскресенье россиянки в заключительном отборочном матче сыграют с Венгрией.

Женская сборной России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом, победителем Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.