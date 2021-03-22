"Авангард" обыграл "Металлург" и вышел вперед в серии 1/4 финала Кубка Гагарина
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Авангард" (Омск) в гостях обыграл соперников из магнитогорского "Металлурга" в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Встреча завершилась со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Победу "Авангарду" принесли шайбы Дениса Зернова (12-я минута), Рида Буше (50) и Егора Чинахова (58).
Счет в серии - 2-1 в пользу "Авангарда".
Следующая игра серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.