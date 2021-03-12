Определились все пары четвертьфинала Кубка Гагарина КХЛ

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Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Магнитогорский "Металлург" стал последним участником второго раунда плей-офф (1/4 финала) Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

"Металлург", выигравший в пятницу серию первого раунда плей-офф у "Барыса" (Нур-Султан) в следующем раунде встретится с омским "Авангардом".

Ранее сформировались другие пары данной стадии турнира: "Ак Барс" (Казань) – "Салават Юлаев" (Уфа), СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Москва), ЦСКА (Москва) – "Локомотив" (Ярославль).

Первые матчи пройдут 17 марта.

"Металлург" одержал решающую победу в первом раунде плей-офф в Нур-Султане. Матч завершился поражением хозяев со счетом 3:5 (0:0, 2:2, 1:3). За две минуты до финальной сирены при счете 3:4 "Барыс" снял вратаря и выпустил шестого игрока. Этим воспользовались хоккеисты российской команды - на 59-й минуте встречи Сергей Плотников установил окончательный счет, поразив пустые ворота.

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Металлурга".

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. Он же в нынешнем сезоне выиграл Кубок Континента, как команда, набравшая больше всех очков в регулярном чемпионате.